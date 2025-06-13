Учёные выяснили, что физические упражнения помогают поддерживать объём мозга

Новое исследование охватило более 16 700 человек, средний возраст которых составил 65 лет. Проводилась работа под руководством доцента Криса Морана из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша.

Учёные обнаружили, что связь между большей физической активностью и лучшим объёмом мозга сохраняется независимо от массы тела человека или его кардиометаболического здоровья.