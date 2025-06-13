Учёные выяснили, что физические упражнения помогают поддерживать объём мозга

Учёные выяснили, что физические упражнения помогают поддерживать объём мозгаВне зависимости от массы тела
Новое исследование охватило более 16 700 человек, средний возраст которых составил 65 лет. Проводилась работа под руководством доцента Криса Морана из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша.
Учёные обнаружили, что связь между большей физической активностью и лучшим объёмом мозга сохраняется независимо от массы тела человека или его кардиометаболического здоровья.
В рамках исследования рассматривались данные МРТ, физической активности, а также индекс массы тела. Получена эта информация была из Британского биобанка.
Хотя индекс массы тела, окружность талии и кардиометаболические факторы риска были связаны со здоровьем мозга (которое определялось по его объёму), более высокий уровень физической активности всегда был связан с более здоровым мозгом.
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