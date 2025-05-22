Учёные выяснили, что физиотерапия помогает при головных болях

Цервикогенная головная боль возникает, когда боль распространяется из верхней части шеи. Обычно она односторонняя, начинается прямо под черепом в верхней части шеи, распространяясь в затылок, а иногда - в заднюю часть глаза.

Головная боль и боль в шее нередко возникают из-за действий, которые напрягают шею. Люди, страдающие цервикогенной головной болью, обычно не испытывают тошноты или повышенной чувствительности к свету и звуку. У людей с мигренью же эти симптомы есть.