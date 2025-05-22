Учёные выяснили, что физиотерапия помогает при головных болях

Учёные выяснили, что физиотерапия помогает при головных боляхНо есть нюансы
Цервикогенная головная боль возникает, когда боль распространяется из верхней части шеи. Обычно она односторонняя, начинается прямо под черепом в верхней части шеи, распространяясь в затылок, а иногда - в заднюю часть глаза.
Головная боль и боль в шее нередко возникают из-за действий, которые напрягают шею. Люди, страдающие цервикогенной головной болью, обычно не испытывают тошноты или повышенной чувствительности к свету и звуку. У людей с мигренью же эти симптомы есть.
Поскольку боль в шее - это проблемы с опорно-двигательным аппаратом, физиотерапевтические процедуры могут дать краткосрочные и долгосрочные преимущества. Например, это мануальная терапия, физические упражнения.
Физиотерапия может помочь при мигрени, но сначала вам нужна комплексная и квалифицированная физическая оценка шеи опытным физиотерапевтом. Важно определить, есть ли мышечно-скелетное расстройство шеи и какой тип его лечения требуется.
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