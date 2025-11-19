Учёные выяснили, что люди эволюционировали для проживания на природе

Современные стрессоры - транспорт, рабочие нагрузки, социальные сети и шум - активируют у нас те же биологические системы, что и раньше, когда люди жили на лоне природы. Однако проблема в том, что наш организм реагирует на всё это так, будто все эти стрессоры - львы. И нервная система при этом не восстанавливается.