Учёные выяснили, что люди эволюционировали для проживания на природе

Учёные выяснили, что люди эволюционировали для проживания на природеА не в городах
Современные стрессоры - транспорт, рабочие нагрузки, социальные сети и шум - активируют у нас те же биологические системы, что и раньше, когда люди жили на лоне природы. Однако проблема в том, что наш организм реагирует на всё это так, будто все эти стрессоры - львы. И нервная система при этом не восстанавливается.
В новом обзоре Шоу и Лонгман обобщают данные, свидетельствующие о том, что индустриализация и урбанизация подрывают эволюционную приспособленность человека. Успех вида с точки зрения эволюции зависит от выживания и производства. Оба этих фактора подверглись негативному влиянию ещё со времён промышленной революции. Так, в мире сейчас снижается рождаемость, растёт количество аутоиммунных заболеваний, с 1950-х годов наблюдается снижение количества и подвижности сперматозоидов.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Biological Reviews.