Учёные выяснили, что люди с лишним весом не получают достаточно витамина С

В ходе недавнего исследования учёные проанализировали два крупных международных набора данных. Это Национальное обследование здоровья и питания США (NHANES) за 2017−2018 годы (с участием 2828 взрослых) и Европейское проспективное исследование рака (EPIC) в Норфолке за 1993−1997 годы (с участием 20 692 человек).

Авторы исследования предполагают, что дополнительное потребление витамина С можно обеспечить за счёт приёма пищевых добавок или корректировки диеты.

Изначально считалось, что витамин С полезен исключительно для профилактики цинги. Сейчас же есть доказательства, что адекватный уровень этого витамина может играть важную роль в профилактике рака, болезней сердца.

Другие исследования показывают, что вместе с увеличением веса повышается вероятность развития состояний, связанных с нехваткой витамина С: повышенный риск возникновения инфекций, плохое заживление ран, риск развития депрессии и усталости.

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