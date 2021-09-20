Учёные выяснили, что молоко продлевает жизнь и способствует профилактике болезней сердца

Учёные определили, что у тех, кто пьёт молоко, на 14 процентов ниже риск развития ишемической болезни сердца. Также этот напиток богат полезными веществами: незаменимыми белками и аминокислотами, насыщенными жирами.

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