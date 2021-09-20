Учёные выяснили, что молоко продлевает жизнь и способствует профилактике болезней сердца

Фитнес и здоровье
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Учёные выяснили, что молоко продлевает жизнь и способствует профилактике болезней сердцаЭто показало исследование сотрудников британского университета
"Лайф" сообщил о результатах недавнего исследования, в котором приняли участие жители Великобритании и США.
Исследователи из Редингского университета (Англия) выяснили, что молоко способно увеличивать продолжительность жизни и в целом оздоравливать организм. Об этом говорят результаты анализа данных о здоровье более двух миллионов граждан Соединённых Штатов и Британии.
Учёные определили, что у тех, кто пьёт молоко, на 14 процентов ниже риск развития ишемической болезни сердца. Также этот напиток богат полезными веществами: незаменимыми белками и аминокислотами, насыщенными жирами.
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