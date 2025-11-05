Учёные выяснили, что некоторые кишечные бактерии распространяются так же быстро, как и вирусы

Учёные выяснили, что некоторые кишечные бактерии распространяются так же быстро, как и вирусыЭто касается кишечной палочки
В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, были изучены три основных штамма E. coli, обнаруженных в Великобритании и Норвегии. Два из них были устойчивы к нескольким распространённым классам антибиотиков. Специалисты проанализировали показатели колонизации E. coli по данным исследования UK Baby Biome Study и объединили их с данными наблюдения за геномными инфекциями кровотока E. coli в Великобритании и Норвегии, опубликованным ранее Wellcome Sanger Institute.
Учёные использовали программную платформу вывода ELFI для создания новой модели, которая может предсказать R0 для трёх основных штаммов E. coli в Великобритании и Норвегии. Оказалось, что один тип, ST131-A, может распространяться так же быстро, как свиной грипп. Также было обнаружено, что два других штамма E. coli, ST131-C1 и ST131-C2, устойчивых к нескольким классам антибиотиков, не передаются быстро от здорового человека к здоровому. При этом их заразность, вероятно, выше в больницах и других медицинских учреждениях.