Учёные выяснили, что некоторые кишечные бактерии распространяются так же быстро, как и вирусы

Учёные использовали программную платформу вывода ELFI для создания новой модели, которая может предсказать R0 для трёх основных штаммов E. coli в Великобритании и Норвегии. Оказалось, что один тип, ST131-A, может распространяться так же быстро, как свиной грипп. Также было обнаружено, что два других штамма E. coli, ST131-C1 и ST131-C2, устойчивых к нескольким классам антибиотиков, не передаются быстро от здорового человека к здоровому. При этом их заразность, вероятно, выше в больницах и других медицинских учреждениях.