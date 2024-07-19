Учёные выяснили, что нужно делать для профилактики гипертонии и слабости в старости

Канадское лонгитюдное исследование старения (CLSA) охватывает примерно 30 000 взрослых среднего и старшего возраста в возрасте от 45 до 85 лет. Эти люди приняли участие в личном тестировании.

В результате выяснилось, что:

мужчины были старше, весили больше и имели более высокое артериальное давление, чем женщины;

мужчины выполняли больше физической активности любой интенсивности, но время, проведённое ими в сидячем положении, было примерно таким же, как и у женщин;

больше мужчин страдали стенокардией или пережили сердечный приступ;

у большего количества женщин наблюдались заболевания периферических сосудов;

у женщин наблюдался более высокий уровень слабости.

В ходе трёхлетнего исследования учёные обнаружили, что более высокий уровень слабости был связан с более высоким риском высокого кровяного давления и заболеваний сердца у обоих полов. Большее количество времени в сидячем положении и меньше времени на занятия лёгкой и средней интенсивности, а также на укрепляющие упражнения были связаны с более высоким уровнем слабости у представителей обоих полов.

Лёгкие и умеренные физические нагрузки были особенно полезны для женщин. При этом меньшее сидение (только у женщин) и интенсивные физические упражнения (у обоих полов) частично объясняют связь между слабостью и высоким кровяным давлением.

Наконец, меньшее сидение и большее участие в интенсивных физических упражнениях привели к снижению кровяного давления у обоих полов.

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