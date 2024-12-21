Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 декабря 2024, 01:30
1 мин.

Учёные выяснили, что одиночество полезно для здоровья

Но есть нюанс
Некоторые занятия в одиночестве лучше помогают восстановить силы и укрепить социальные связи, чем другие. Речь идёт о чтении в кафе и прослушивании музыки по дороге на работу. К такому выводу пришли специалисты из Университета штата Орегон.
Учёные выяснили, что одиночество полезно для здоровья
© David Patton

Морган Куинн Росс, доцент кафедры коммуникаций в Колледже свободных искусств Университета штата Огайо, и Скотт Кэмпбелл из Университета штата Огайо провели опрос среди примерно 900 взрослых американцев. Они обнаружили, что виды деятельности, предполагающие неполное уединение (например, игра на смартфоне или поход в кино в одиночку), имеют некоторые преимущества для здоровья по сравнению с полной изоляцией. Занятия, при которых человек не отгораживается полностью от других, с большей вероятностью восстанавливают энергию и сохраняют чувство связи с людьми.

Учёные выяснили, что одиночество полезно для здоровья
© Mister Independent

Также учёные выяснили, что одиночество не так пагубно сказывается на благополучии людей, которые считают, что оно помогает им восстанавливать силы и поддерживать связь с другими. Интересно, что это наблюдалось как среди интровертов, так и среди экстравертов. При этом если вы выберите одиночество, потому что не хотите общаться с людьми, то, скорее всего, вы почувствуете себя хуже.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.