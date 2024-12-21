Учёные выяснили, что одиночество полезно для здоровья

Также учёные выяснили, что одиночество не так пагубно сказывается на благополучии людей, которые считают, что оно помогает им восстанавливать силы и поддерживать связь с другими. Интересно, что это наблюдалось как среди интровертов, так и среди экстравертов. При этом если вы выберите одиночество, потому что не хотите общаться с людьми, то, скорее всего, вы почувствуете себя хуже.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале PLOS One.

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