Учёные выяснили, что пастеризация уничтожает вирус птичьего гриппа в молоке

Чтобы понять, как остатки вируса в пастеризованном молоке влияют на здоровье людей, учёные провели исследование. Тесты показали, что пастеризация стабильно инактивировала вирус. Мыши, которые получали пастеризованное молоко с инактивированным вирусом H5N1 и без вируса, погибали с одинаковой частотой. Это значит, что эти остатки не вызывали в организме животных иммунного ответа, который бы подготовил их к борьбе с инфекцией или подавлял бы иммунитет.

