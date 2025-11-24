Учёные выяснили, что подарки для самосовершенствования только раздражают людей

Новая научная работа Линнеи Чепмен, доцента кафедры маркетинга и логистики Университета Флориды (FIU), и Фарнуш Решади из Вустерского политехнического института, показала: подарки, направленные на самосовершенствование, часто вызывают негативные чувства у получателя. Это часто отражается и на дальнейшем поведении человека.

Всего эксперты провели пять экспериментов. В них приняли участие в общей сложности 1340 человек. Специалисты сравнивали реакцию людей на товары для самосовершенствования и на нейтральные аналоги. Например, это были чай для похудения «Get Lean», календарь «Навыки общения» и многое другое.