Учёные выяснили, что повреждения нервов влияют на иммунную систему

Опубликовано 05 ноября 2025, 17:151 мин.
Учёные выяснили, что повреждения нервов влияют на иммунную системуПричём у женщин и мужчин — по-разному
Согласно данным доклинического исследования Университета Макгилла, повреждения нервов могут в долгосрочной перспективе повлиять на иммунную систему. Эти травмы встречаются часто и могут быть вызваны растяжением, давлением или порезами. Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Pain.
При повреждении нервов у самцов мышей уровень маркеров воспаления в крови, как и ожидалось, повысился и оставался высоким. У самок же реакция была другой - показатели этих маркеров не повысились вообще. При переливании крови от самцов и самок мышей с повреждениями нервов здоровым мышам во всех случаях происходило повышение болевой чувствительности. Это значит, что некий механизм в крови, хотя и разный у разных полов, распространяет сигнал о боли по организму.
Получается, что у женщин причина боли связана с другим механизмом, не таким, как у мужчин. Как именно это работает - учёные пока не понимают.
