Учёные выяснили, что предпочтения в тренировках зависят от типа личности человека

Фламиния Ронка, ведущий автор нового исследования, доктор философии, доцент Университетского колледжа Лондона, сказала изданию Health, что личность человека может влиять на то, как он реагирует на физическую нагрузку и как тренируется.

Для проведения исследования специалисты набрали 86 человек. Длился этот эксперимент восемь недель. Участников разделили на две группы: контрольную (которая вела привычный образ жизни и уделяла 10 минут упражнениям на растяжку в неделю) и группу испытуемых (они занимались велоспортом и силовыми тренировками дома).