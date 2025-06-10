Учёные выяснили, что процедуры ухода за кожей в соцсетях могут вызвать аллергию у подростков

Возник такой высокий риск из-за одновременного использования нескольких активных ингредиентов или из-за многократного применения одного и того же активного ингредиента, который был обнаружен в трёх-пяти различных средствах. К примеру, в одном из роликов, включённых в исследование, девушка нанесла на лицо 10 средств за шесть минут.

Опубликованы результаты проведённого исследования в журнале Pediatrics.

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