Учёные выяснили, что процедуры ухода за кожей в соцсетях могут вызвать аллергию у подростков

Учёные выяснили, что процедуры ухода за кожей в соцсетях могут вызвать аллергию у подростковПричём пожизненную
Как показала новая научная работа, самые просматриваемые видео в TikTok содержали в среднем 11 потенциально раздражающих активных ингредиентов. Это подвергало пользователей этой соцсети риску развития раздражения кожи, чувствительности к солнцу, аллергического контактного дерматита.
Возник такой высокий риск из-за одновременного использования нескольких активных ингредиентов или из-за многократного применения одного и того же активного ингредиента, который был обнаружен в трёх-пяти различных средствах. К примеру, в одном из роликов, включённых в исследование, девушка нанесла на лицо 10 средств за шесть минут.
Опубликованы результаты проведённого исследования в журнале Pediatrics.
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