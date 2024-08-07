Учёные выяснили, что происходит в нашем мозгу, когда мы выпиваем с друзьями

Учёные выяснили, что происходит в нашем мозгу, когда мы выпиваем с друзьямиИменно поэтому мы чувствуем себя счастливее в компании, чем одни
В ходе нового исследования, опубликованного в недавнем выпуске журнала Addiction Biology, учёные определили область мозга, которая стимулируется при употреблении спиртного в компании. Для этого они провели эксперименты на плодовых мушках. Эти насекомые разделяют около 75% тех же генов, которые вызывают человеческие заболевания.
Мушки, которых подвергали воздействию этанола в одиночку, демонстрировали небольшое увеличение движения, а вот те, кто был в компании, начинали двигаться гораздо больше и быстрее. Далее учёные решили выяснить, играет ли дофамин какую-либо роль в реакции мух на этанол. Для этого они сравнили контрольную группу, у которой дофамин естественным образом регулировался мозгом, с экспериментальной группой, у которой уровень дофамина был повышен.
Оказалось, что насекомые реагировали на этанол вне зависимости от уровня дофамина схожим образом. У них наблюдалось незначительное увеличение активности. В социальной же обстановке все мухи демонстрировали гиперактивность.
Последней задачей команды было определить, какой из пяти дофаминовых рецепторов в мозге вносит наибольший вклад в этот процесс. Выяснилось, что это рецептор D1. Известно, что ген человеческого рецептора D1 отвечает за расстройство, связанное с употреблением алкоголя.
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