Учёные выяснили, что происходит в нашем мозгу, когда мы выпиваем с друзьями

Мушки, которых подвергали воздействию этанола в одиночку, демонстрировали небольшое увеличение движения, а вот те, кто был в компании, начинали двигаться гораздо больше и быстрее. Далее учёные решили выяснить, играет ли дофамин какую-либо роль в реакции мух на этанол. Для этого они сравнили контрольную группу, у которой дофамин естественным образом регулировался мозгом, с экспериментальной группой, у которой уровень дофамина был повышен.

Оказалось, что насекомые реагировали на этанол вне зависимости от уровня дофамина схожим образом. У них наблюдалось незначительное увеличение активности. В социальной же обстановке все мухи демонстрировали гиперактивность.

Последней задачей команды было определить, какой из пяти дофаминовых рецепторов в мозге вносит наибольший вклад в этот процесс. Выяснилось, что это рецептор D1. Известно, что ген человеческого рецептора D1 отвечает за расстройство, связанное с употреблением алкоголя.

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