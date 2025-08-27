Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 августа 2025, 18:00
Учёные выяснили, что с возрастом окружающие люди кажутся нам счастливее

И связано это с особой работой мозга
Согласно результатам нового исследования, люди пожилого возраста часто демонстрируют «положительную предвзятость» при чтении эмоций. То есть они больше склонны считать нейтральные или негативные выражения лица счастливыми, а не грустными или злыми.
В рамках нового работы учёные проанализировали данные более 600 взрослых, которые делали задания по распознаванию эмоций и проходили сканирование мозга. Оказалось, что в гиппокампе и миндалевидном теле (областях, которые отвечают за память и эмоции) у пожилых были различия в структуре, а связь с орбитофронтальной корой (она помогает взвешивать эмоциональную информацию и принимать решения) у них изменилась.

Названные области мозга образуют сеть, которая играет ключевую роль в интерпретации эмоциональных сигналов и принятии решений. У взрослых со снижением когнитивных способностей связи между орбитофронтальной корой и миндалевидным телом усиливаются. Это может привести к тому, что они с большей вероятностью будут понимать неоднозначные или нейтральные эмоциональные стимулы как позитивные. Однако пока непонятно, почему именно снижение когнитивных способностей вызывает такой эффект.