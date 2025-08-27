Учёные выяснили, что с возрастом окружающие люди кажутся нам счастливее

Названные области мозга образуют сеть, которая играет ключевую роль в интерпретации эмоциональных сигналов и принятии решений. У взрослых со снижением когнитивных способностей связи между орбитофронтальной корой и миндалевидным телом усиливаются. Это может привести к тому, что они с большей вероятностью будут понимать неоднозначные или нейтральные эмоциональные стимулы как позитивные. Однако пока непонятно, почему именно снижение когнитивных способностей вызывает такой эффект.