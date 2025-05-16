Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозга

Учёные проанализировали данные 1853 участников без деменции и инсульта в рамках Framingham Heart Study. Сосредоточена работа была на людях в возрасте от 27 до 85 лет. Средний же возраст добровольцев составлял 49,8 года.

Ванесса Янг, магистр наук, руководитель проекта клинических исследований в Институте болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний имени Гленна Биггса в UT Health San Antonio, говорит: люди, которые долго спят, чаще сообщают о симптомах депрессии.