Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозга

Особенно у людей с депрессией

Согласно исследованию, проведённому специалистами из Научного центра здоровья Техасского университета (UT Health San Antonio), сон в течение 9 и более часов в сутки связан с ухудшением когнитивных функций. Опубликованы результаты этой работы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.