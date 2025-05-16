Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозга

Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозгаОсобенно у людей с депрессией
Учёные проанализировали данные 1853 участников без деменции и инсульта в рамках Framingham Heart Study. Сосредоточена работа была на людях в возрасте от 27 до 85 лет. Средний же возраст добровольцев составлял 49,8 года.
Ванесса Янг, магистр наук, руководитель проекта клинических исследований в Институте болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний имени Гленна Биггса в UT Health San Antonio, говорит: люди, которые долго спят, чаще сообщают о симптомах депрессии.
В рамках нового исследования участники были разделены на четыре группы: без симптомов депрессии, без антидепрессантов; с симптомами депрессии без приёма антидепрессантов; с приёмом антидепрессантов без симптомов депрессии; с симптомами депрессии и приёмом антидепрессантов.
Большая, но не короткая продолжительность сна оказалась связана с ухудшением глобального познания и памяти, зрительно-пространственных навыков, исполнительных функций. Эти связи сильнее были у людей с депрессией вне зависимости от приёма антидепрессантов.
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