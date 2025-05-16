Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2025, 18:00
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Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозга

Особенно у людей с депрессией
Согласно исследованию, проведённому специалистами из Научного центра здоровья Техасского университета (UT Health San Antonio), сон в течение 9 и более часов в сутки связан с ухудшением когнитивных функций. Опубликованы результаты этой работы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.
Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозга
© CC0 Public Domain

Учёные проанализировали данные 1853 участников без деменции и инсульта в рамках Framingham Heart Study. Сосредоточена работа была на людях в возрасте от 27 до 85 лет. Средний же возраст добровольцев составлял 49,8 года.

Ванесса Янг, магистр наук, руководитель проекта клинических исследований в Институте болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний имени Гленна Биггса в UT Health San Antonio, говорит: люди, которые долго спят, чаще сообщают о симптомах депрессии.

Учёные выяснили, что слишком долгий сон ухудшает работу мозга
© Colmol

В рамках нового исследования участники были разделены на четыре группы: без симптомов депрессии, без антидепрессантов; с симптомами депрессии без приёма антидепрессантов; с приёмом антидепрессантов без симптомов депрессии; с симптомами депрессии и приёмом антидепрессантов.

Большая, но не короткая продолжительность сна оказалась связана с ухудшением глобального познания и памяти, зрительно-пространственных навыков, исполнительных функций. Эти связи сильнее были у людей с депрессией вне зависимости от приёма антидепрессантов.

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