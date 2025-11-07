Учёные выяснили, что слишком много зелени повышает уровень стресса

Используя этот инструмент для наблюдения за природой и программу для 3D-моделирования, учёные спроектировали 11 цифровых конференц-залов с различной степенью озеленения и разными видами на природу из окон. Далее они зарегистрировали 412 участников через краудсорсинговую платформу и случайным образом распределили их по комнатам. Участникам предложили представить, что эта комната - их новое рабочее место.

Оказалось, что доза зелени около 20% дала лучше всего позволила людям восстановиться и ощутить чувство принадлежности к природе. Это как если бы вы стояли в комнате и видели бы растения 20% времени, оглядываясь вокруг.

В то же время в помещении с большим количеством растений (60%) стресс у людей усиливался. Исследователи полагают, что избыток зелени может привести к тому, что люди будут чувствовать себя подавленными в закрытых помещениях.

Также исследование показало, что ощущение связи с природой у человека связано с тем, как он себя чувствовал в помещении с растениями. Другими словами, если участник сообщал о сильном чувстве связи с природой, то он получал больше пользы для своего благополучия от зелёных насаждений. Когда же человек этой связи не чувствовал, то природные объекты на них особого влияния не оказывали.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.