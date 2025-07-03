Учёные выяснили, что смертность от сердечных приступов за последние 50 лет снизилась

Команда учёных в рамках нового исследования проанализировала национальный набор данных, составленный из Центров по контролю и профилактике заболеваний Wide-Ranging Online Data for Epidemiologic Research. В него входили все случаи смерти, связанные с болезнями сердца, среди взрослых в возрасте 25 лет и старше за 1970-2022 годы.

Оказалось, что общий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стал ниже на 66%. Так, смертность от ишемической болезни сердца снизилась с 91% до 53%, от сердечных приступов - на 89%.