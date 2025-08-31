Учёные выяснили, что у марафонцев выше риск развития рака толстой кишки

Результаты новой работы, представленные на конференции Американского общества клинической онкологии, указывают, что между бегом на длинные дистанции и заболеваниями может быть связь. Из 100 профессиональных бегунов, участвовавших в исследовании, у 15 были обнаружены предшественники рака толстой кишки.

Команда Кэннона изучила в рамках исследования 100 бегунов в возрасте от 35 до 50 лет. Все они пробежали минимум два ультрамарафона или пять обычных марафонов.