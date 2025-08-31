Учёные выяснили, что у марафонцев выше риск развития рака толстой кишки

Учёные выяснили, что у марафонцев выше риск развития рака толстой кишкиДля этого они изучили 100 опытных спортсменов
Результаты новой работы, представленные на конференции Американского общества клинической онкологии, указывают, что между бегом на длинные дистанции и заболеваниями может быть связь. Из 100 профессиональных бегунов, участвовавших в исследовании, у 15 были обнаружены предшественники рака толстой кишки.
Команда Кэннона изучила в рамках исследования 100 бегунов в возрасте от 35 до 50 лет. Все они пробежали минимум два ультрамарафона или пять обычных марафонов.
В ходе колоноскопии полипы обнаружились у 15% участников. Это значит, что у них выше риск столкнуться с онкологией.
При этом важно учитывать несколько оговорок. Проведённая научная работа была небольшой, проводилась специально для спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, содержало ограниченную информацию о других возможных факторах риска развития рака. Также в нём не было контрольной группы, состоящей из людей, которые бегом не занимаются.
