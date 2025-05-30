Учёные выяснили, что у “сов” выше риск снижения когнитивных способностей, чем у “жаворонков”

Интересно также, что разница в скорости снижения когнитивных способностей в основном касалась людей с высшим образованием.

При этом биологические часы людей с возрастом меняются. К примеру, дети - жаворонки. Затем большинство из них к половой зрелости становятся совами. В период около 20 лет вновь большинство превращаются в жаворонком.

С другой стороны, мало что можно сделать, если вы "сова". Всё потому, что даже если вы попытаетесь раньше лечь спать, то организм просто не будет вырабатывать мелатонин и вы не сможете заснуть. Поэтому Венцлер рекомендует как можно меньше "бороться" со своей природой.

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