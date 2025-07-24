Учёные выяснили, что умные часы обычно ошибаются при измерении уровня стресса

Команда учёных под руководством Бьорна Зипе в течение трёх месяцев собирала информацию у почти 800 пользователей умных часов. Оказалось, что совпадение данных с часов и данных самоотчёта было минимальным. Особенно это касалось измерения стресса. Другими словами, когда носимые устройства сообщали о стрессе, сами люди редко ощущали то же самое.