Учёные выяснили, что выгорание часто происходит из-за факторов, не связанных с работой

Учёные выяснили, что выгорание часто происходит из-за факторов, не связанных с работойЭто показали сразу несколько исследований
Одно из исследований, которые ставят под вопрос истинность определения "выгорания" Всемирной организацией здравоохранения, проведено было в NTNU. Недавно была опубликована по этому поводу статья в Journal of Psychosomatic Research. В рамках этого проекта меньшинство участников назвали работу причиной своего выгорания.
Учёные опросили в ходе нового исследования в общей сложности 813 норвежских сотрудников. В итоге более 70% участников заявили, что работа - это не причина их выгорания.
Схожие результаты получены были и по итогам других работ. Из участников американского исследования 64% сказали, что работа не связана с их выгоранием. Примерно к таким же выводам пришли специалисты, проводившие исследование в Швейцарии.
Масштабный анализ 2020 года, в который вошли 48 исследований, тоже показал, что связь между выгоранием и работой намного слабее, чем считалось раньше.
Люди, которые испытывают выгорание, упоминают о стрессе в повседневной жизни, приводящем к депрессии. Психолог и доцент Ренцо Бьянки говорит, что это можно назвать депрессивным стрессом.
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