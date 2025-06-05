Учёные выяснили, что выгорание часто происходит из-за факторов, не связанных с работой

Схожие результаты получены были и по итогам других работ. Из участников американского исследования 64% сказали, что работа не связана с их выгоранием. Примерно к таким же выводам пришли специалисты, проводившие исследование в Швейцарии.

Масштабный анализ 2020 года, в который вошли 48 исследований, тоже показал, что связь между выгоранием и работой намного слабее, чем считалось раньше.

Люди, которые испытывают выгорание, упоминают о стрессе в повседневной жизни, приводящем к депрессии. Психолог и доцент Ренцо Бьянки говорит, что это можно назвать депрессивным стрессом.

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