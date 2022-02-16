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Учёные выяснили, что за математические действия в мозге человека отвечают особые нейроны

Причём за сложение и вычитание - разные
Согласно результатам исследования учёных из Боннского и Тюбингенского университетов, существуют особые нейроны, отвечающие за вычитание и сложение в человеческом мозге. При этом во время каждого действия активны могут быть только некоторые из них. Подробнее - в статье.
Учёные выяснили, что за математические действия в мозге человека отвечают особые нейроны

В эксперименте, проведённом специалистами из Боннского и Тюбингенского университетов (Германия), приняли участие девять человек. Из них - четыре мужчины и пять женщин. Все они были пациентами отделения эпилептологии клиники при Боннском университете. В ходе исследования добровольцам нужно было решать арифметические задачи.

Учёные выяснили, что за математические действия в мозге человека отвечают особые нейроны

Оказалось, что за сложение и за вычитание у людей отвечают разные нейроны. Причём этот эффект сохраняется даже при замене математических символов словами. К примеру, если участникам исследования говорили сложить «5 и 3», то активировались также нейроны сложения, а при фразе «7 меньше на 4» реагировали уже нейроны вычитания.

Всё это говорит о том, что клетки мозга способны кодировать именно некую математическую «инструкцию» к действию.

Источник: Научная Россия
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