Учёные выяснили, что за математические действия в мозге человека отвечают особые нейроны

Оказалось, что за сложение и за вычитание у людей отвечают разные нейроны. Причём этот эффект сохраняется даже при замене математических символов словами. К примеру, если участникам исследования говорили сложить «5 и 3», то активировались также нейроны сложения, а при фразе «7 меньше на 4» реагировали уже нейроны вычитания.

Всё это говорит о том, что клетки мозга способны кодировать именно некую математическую «инструкцию» к действию.