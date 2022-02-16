Учёные выяснили, что за математические действия в мозге человека отвечают особые нейроны

Учёные выяснили, что за математические действия в мозге человека отвечают особые нейроныПричём за сложение и вычитание - разные
В эксперименте, проведённом специалистами из Боннского и Тюбингенского университетов (Германия), приняли участие девять человек. Из них - четыре мужчины и пять женщин. Все они были пациентами отделения эпилептологии клиники при Боннском университете. В ходе исследования добровольцам нужно было решать арифметические задачи.
Оказалось, что за сложение и за вычитание у людей отвечают разные нейроны. Причём этот эффект сохраняется даже при замене математических символов словами. К примеру, если участникам исследования говорили сложить «5 и 3», то активировались также нейроны сложения, а при фразе «7 меньше на 4» реагировали уже нейроны вычитания.
Всё это говорит о том, что клетки мозга способны кодировать именно некую математическую «инструкцию» к действию.