Учёные выяснили, что жирная еда ослабляет защиту кишечника

Примерно каждый третий австралиец страдает целиакией, воспалительным заболеванием кишечника или ревматоидным артритом. Но то, как возникает это воспаление и как оно вызывает болезнь, во многом остаётся неизвестным.

В ходе нового исследования было обнаружено, что кратковременное употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров может снизить выработку IL-22. То есть важнейшего белка, помогающего контролировать воспаление кишечника. Без этого белка кишечник теряет способность предотвращать воспаление.