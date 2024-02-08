Учёные выяснили, где живут самые счастливые в мире люди

Оказалось, что средний балл удовлетворённости жизнью для этих 19 сообществ составил 6,8, а самый низкий — 5,1 (из 10 возможных). При этом четыре из этих сообществ набрали более 8/10, что их могло бы сделать самыми счастливыми людьми в мире, если бы они были включены в стандартный рейтинг счастья World Happiness Report. В 2023 году, согласно этому рейтингу, самый высокий показатель счастья был в Финляндии (7,8), Дании (7,6) и Исландии (7,5).

Тем не менее ещё больше баллов, чем в перечисленных выше странах, было зафиксировано в Центральной и Южной Америке. И это несмотря на то, что многие из этих обществ пережили угнетения и маргинализацию.