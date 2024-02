Учёные выяснили, где живут самые счастливые в мире люди

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Команда учёных опросила на предмет удовлетворённостью жизнью 2966 человек из 19 коренных и местных общин по всему миру. Только 64% домохозяйств в этих общинах получали какой-либо денежный доход.