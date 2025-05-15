Учёные выяснили, как бороться с жарой и лучше спать

По данным исследования, проведённого под руководством Келтона Майнора из Копенгагенского университета и основанного на данных более чем 47 000 человек в 68 странах, усиление глобального потепления к 2099 году может привести к ежегодной потере 50–58 часов сна на человека.

Существуют научные работы, демонстрирующие, что хорошего качества сна можно добиться при температуре в комнате до 28 градусов по Цельсию. Помимо этого, с жарой вам помогут справиться сон лёгкой одежде, на простой простыне, хорошая вентиляция. Если вы всегда будете спать с кондиционером, то никогда не акклиматизируетесь.