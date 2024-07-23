Учёные выяснили, как деревья в городах улучшают здоровье людей

Марк Дж. Ниувенхейсен, специалист в области экологии и эпидемиологии, предложил правило 3−30−300. Согласно ему, для поддержания оптимального здоровья каждый человек должен иметь возможность видеть не менее трёх деревьев из своего дома, жить под пологом местности, где лесной покров составляет не менее 30%, и в пределах 300 м от зелёной зоны площадью не менее одного гектара.

Существует также 10 способов, благодаря которым посадка большего количества деревьев в городах делает людей здоровее.

Увеличение количества растительности было связано с 2−3% более низкого риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот метаанализ включал данные из 18 стран и более 100 миллионов человек.

Деревья улучшают здоровье людей, тем самым снижают стоимость медицинского обслуживания.

Деревья помогают снизить концентрацию загрязнения городского воздуха на уровне земли. Благодаря этому они улучшают качество воздуха.

Деревья дают тень, которая охлаждает жаркую городскую среду, включая здания без кондиционеров. Меньше жары летом — это меньше преждевременных смертей.

Деревья способствуют заживлению. Одно исследование показало, что пациенты, у которых был вид на деревья, находились в больнице меньше и в целом нуждались в меньшем количестве обезболивающих в после операции.