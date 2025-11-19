Учёные выяснили, как домашние животные в раннем детстве влияют на развитие ребёнка

Анализ показал, что постоянное содержание других животных (рыб, черепах) было связано с защитой от эмоциональных проблем, а наличие кошек только в возрасте 4–5 лет имело слабую связь с более выраженными эмоциональными или поведенческими симптомами.

Это позволяет предположить, что менее требовательные домашние любимцы могут потенциально улучшить психологическое благополучие детей.

Однако для подтверждения этих результатов нужно провести ещё одно исследование с более крупной выборкой и более широким возрастным диапазоном для оценки долгосрочных эффектов.

