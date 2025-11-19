Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2025, 18:45
1 мин.

Учёные выяснили, как домашние животные в раннем детстве влияют на развитие ребёнка

Результаты этой работы опубликованы в научном журнале World Journal of Pediatrics
Группа учёных проекта INMA ("Детство и окружающая среда") выяснила, как содержание животных в раннем детстве связано с эмоциональным и поведенческим благополучием детей. По данным исследования, влиять это может по-разному.
Учёные выяснили, как домашние животные в раннем детстве влияют на развитие ребёнка
© Pixabay/CC0 Public Domain

Новое исследование содержит анализ данных 1893 испанских семей из когорт Валенсии, Сабаделя, Астурии и Гипускоа. Учёные изучили, как наличие собак, кошек, птиц и других домашних питомцев влияет на детей в возрасте 1 год, 4-5 лет, 7-8 лет.

Учёные выяснили, как домашние животные в раннем детстве влияют на развитие ребёнка
© Ubeequee

Анализ показал, что постоянное содержание других животных (рыб, черепах) было связано с защитой от эмоциональных проблем, а наличие кошек только в возрасте 4–5 лет имело слабую связь с более выраженными эмоциональными или поведенческими симптомами.

Это позволяет предположить, что менее требовательные домашние любимцы могут потенциально улучшить психологическое благополучие детей.

Однако для подтверждения этих результатов нужно провести ещё одно исследование с более крупной выборкой и более широким возрастным диапазоном для оценки долгосрочных эффектов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.