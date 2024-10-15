Учёные выяснили, как домашние животные влияют на развитие детей

В рамках новой научной работы специалисты проанализировали данные из проекта «Дети 90-х». Участвовали в нём около 14 000 детей, которые родились в Эйвоне (Англия). Наблюдали за ними до исполнения им 18 лет.

Чаще всего у детей до 15 лет были в качестве домашних питомцев коты, а в старшем подростковом возрасте собаки. Наличие домашнего животного было связано с более развитой невербальной коммуникацией у 2-летних детей и более развитой речью у 5-летних. Также положительно влияло на умение читать у детей школьного возраста присутствие в семье собаки.