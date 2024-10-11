Учёные выяснили, как голодание влияет на продолжительность жизни людей

Оказалось, что мыши, которые питались свободно, жили в среднем 25 месяцев, а те, кто голодал, около 28 месяцев. При этом грызуны из низкокалорийных групп жили в среднем еще дольше: 30 месяцев — те, кто потреблял 80% от базового числа калорий в день, 34 месяца — те, кто потреблял 60%.

Удивительно также, что мыши, которые жили дольше всех, потеряли меньше всего веса в целом. С другой стороны, те, кто потерял больше всего веса, имели мало энергии, ослабленную иммунную и репродуктивную системы и более короткую жизнь.

Это значит, что если вы хотите продлить жизнь, то, возможно, вам стоит умеренно сократить потребление калорий.

Но не всё так просто. Во-первых, между особями наблюдались огромные различия: даже в группах с ограничением калорий продолжительность жизни мышей варьировалась от нескольких месяцев до четырёх с половиной лет.

Кроме того, у мышей была разной и устойчивость к потере веса. В каждой группе дольше остальных жили те, кто смог сохранить здоровье иммунных клеток в периоды пищевого стресса, а также те, кто не терял жир в более позднем возрасте.

Учёные полагают, что генетические факторы в ДНК могут быть причиной того, что одна и та же диета по-разному влияет на разных людей.

При этом исследование показывает, что вес, жировые отложения и глюкоза, возможно, не играют такую уж большую роль, когда речь идёт об оценке эффективности ограничения калорий.

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