Учёные выяснили, как гормоны влияют на наше обучение

Учёные в экспериментах с грызунами изучали неврологическую активность животных. Крысы успешно достигали «награды» (источника воды) тогда, когда узнавали значение звуковых сигналов, сигнализирующих о наличии и количестве воды.

В целом также способность крыс обучаться улучшалась, когда уровень эстрогена увеличивался. По словам авторов исследования, это происходит потому, что эстроген усиливает активность дофамина в центре вознаграждения мозга и сигналы вознаграждения.

