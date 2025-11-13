Учёные выяснили, как гормоны влияют на наше обучение

Учёные выяснили, как гормоны влияют на наше обучениеРезультаты этой работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience
Серия экспериментов с участием лабораторных крыс показала, что неврологические механизмы, лежащие в основе обучения и принятия решений, естественным образом изменяются в течение женского репродуктивного цикла из-за определённых молекулярных изменений. Они связаны с дофамином, который передаёт сигналы «вознаграждения».
Учёные в экспериментах с грызунами изучали неврологическую активность животных. Крысы успешно достигали «награды» (источника воды) тогда, когда узнавали значение звуковых сигналов, сигнализирующих о наличии и количестве воды.
В целом также способность крыс обучаться улучшалась, когда уровень эстрогена увеличивался. По словам авторов исследования, это происходит потому, что эстроген усиливает активность дофамина в центре вознаграждения мозга и сигналы вознаграждения.
