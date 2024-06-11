Учёные выяснили, как игра на музыкальном инструменте влияет на мозг подростков

В тесте на музыкальность в ходе нового исследования участники должны были двигать пальцами в такт метронома и музыки. Оказалось, что у тех, кто хорошо справлялся с музыкальными заданиями и много занимался на инструменте, некоторые области мозга развивались медленнее, чем у молодых людей, которые хуже справлялись с музыкальными задачами.

Учёные полагают, что мозг юных музыкантов развивается дольше, а значит, называемое окно обучения у них шире. Тот же эффект специалисты видели у молодых людей, которые время от времени занимаются музыкой на любительском уровне.