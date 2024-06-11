Учёные выяснили, как игра на музыкальном инструменте влияет на мозг подростков

Учёные выяснили, как игра на музыкальном инструменте влияет на мозг подростковЭтому была посвящена докторская диссертация психолога Лины ван Друнен
В тесте на музыкальность в ходе нового исследования участники должны были двигать пальцами в такт метронома и музыки. Оказалось, что у тех, кто хорошо справлялся с музыкальными заданиями и много занимался на инструменте, некоторые области мозга развивались медленнее, чем у молодых людей, которые хуже справлялись с музыкальными задачами.
Учёные полагают, что мозг юных музыкантов развивается дольше, а значит, называемое окно обучения у них шире. Тот же эффект специалисты видели у молодых людей, которые время от времени занимаются музыкой на любительском уровне.
Когда же исследователи изучили влияние пандемии коронавируса на мозг людей, то увидели противоположный эффект. Они заметили ускоренное развитие определённых областей мозга, в частности, медиальной префронтальной коры и гиппокампа. Эти области связаны с социальным взаимодействием и регуляцией стресса. Подобное ускоренное развитие необязательно является чем-то плохим. Это связано с тем, что мозг адаптируется к условиям окружающей среды.
Кроме того, часть мозга, отвечающая за принятие точки зрения другого человека, развивалась через некоторое время со скоростью, которая аналогична той, что была до пандемии. Это значит, что подростки нашли новые способы поддерживать социальные контакты в пандемию. Также это указывает на их устойчивость.
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