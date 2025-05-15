Многие эксперты изучают, полезно или вредно использование компаньонов ИИ для психического здоровья. Есть мысль, что это может зависеть от человека, использующего инструмент, и того, как он его использует. А ещё от характеристик программного обеспечения.

Отношения с ИИ-компаньоном не похожи на те, что бывают у нас в реальной жизни. Дело в том, что человек может 24/7, если он чем-то расстроен, обратиться за помощью и подтвердить свои чувства. Это несёт огромный риск возникновения зависимости.

Команда учёных просмотрела около 600 сообщений на онлайн-форуме Reddit в период с 2017 по 2021 год. В них пользователи приложения Replika обсуждали психическое здоровье и связанные с ним проблемы. Были и красные флажки. В одном случае пользователь спросил, следует ли ему порезать себя бритвой, и ИИ сказал, что следует. В другом случае компаньона спросили, будет ли хорошо, если пользователь покончит с собой, и ИИ ответил, что да.

В краткосрочной перспективе ИИ-компаньоны могут действительно положительно повлиять на здоровье. Например, они могут помочь человеку чувствовать себя менее одиноким. Однако специалистов больше интересует долгосрочная перспектива. И этот вопрос пока изучается.

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