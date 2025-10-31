Учёные выяснили, как меняется мозг мужчин после появления у них ребёнка

Отцы, которые сохранили чувство смысла в жизни после рождения ребёнка или у которых оно усилилось, имели больше связей в таких областях, как островковая кора и височный полюс. Они играют ключевую роль в интеграции эмоций и чувств человека с его более широким чувством идентичности. Это позволяет предположить, что такие отцы, как правило, процветают.

Получается, что отец может чувствовать себя подавленным бессонными ночами, но при этом воспринимать это как часть осмысленного существования. Другими словами, сложные эмоции, с которыми он сталкивается в краткосрочной перспективе, могут стать независимыми от долгосрочного чувства удовлетворения, возможно, потому, что в основе этих двух процессов лежат разные процессы в мозге.

Таким образом, то, делает ли родительство счастливее, связано не с детьми, а с тем, является ли это целью самого человека. Более ранние исследования также показали, что простое представление себя как находящегося в пути героя делает нас психологически устойчивее. То есть даже негативный опыт может не иметь особого значения, пока человек воспринимает свои чувства как часть истории, которая для него имеет смысл.