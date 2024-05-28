Учёные выяснили, как можно избежать возникновения аллергии на арахис

Результаты нового исследования показали, что раннее введение арахиса в рацион ребёнка снижает риск появления у него аллергии на арахис в возрасте 5 лет на 81%.

Команда учёных наблюдала в рамках новой работы за двумя группами детей в возрасте от 6 до 12 лет и старше. В это время они могли есть арахис в любом количестве и с любой частотой. Выяснилось, что 15,4% участников из группы, избегающей арахиса в раннем детстве, и 4,4% из группы, употребляющей арахис в раннем детстве, имели аллергию на него в возрасте 12 лет и старше. Это доказывает, что регулярное употребление этих орехов в раннем возрасте снижает вероятность развития аллергии на арахис в подростковом возрасте на 71% по сравнению с отказом от арахиса в раннем детстве.

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