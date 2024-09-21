Учёные выяснили, как наш мозг различает музыку и речь

Более ранние научные работы показали, что частота амплитудной модуляции речи весьма постоянна для разных языков и составляет от 4 до 5 Гц. То есть от четырёх до пяти подъёмов и падений звуковой волны в секунду. При этом частота амплитудной модуляции музыки постоянна для разных жанров и составляет около 1−2 Гц. Другими словами, при разговоре громкость нашего голоса меняется гораздо быстрее в определённом промежутке времени, чем когда мы поём.

В ходе четырёх экспериментов 300 людей слушали аудиофайлы, а затем должны были сказать, на что они похожи больше: на речь или музыку (пение). Оказалось, что аудиоклипы с более медленными скоростями амплитудной модуляции и более регулярными ритмами с большей вероятностью оценивались как музыка, а с противоположной закономерностью — как речь. Это значит, что наш мозг ассоциирует более медленные, более регулярные изменения амплитуды с музыкой, а более быстрые, нерегулярные — с речью.