Учёные выяснили, как наш мозг выбирает между занятиями спортом и перекусом в кафе

По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% подростков и 27% взрослых не получают достаточного количества физической активности. В результаты случаи ожирения растут с тревожной скоростью, в том числе среди детей и подростков.

Учёные благодаря экспериментам с мышами показали, что орексин играет ключевую роль в принятии решения между занятиями спортом и различными соблазнами. Сравнились разные группы мышей: нормальные особи и те, у которых орексиновая система была заблокирована.