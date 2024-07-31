Учёные выяснили, как нелеченая потеря слуха влияет на общее здоровье

Учёные выяснили, как нелеченая потеря слуха влияет на общее здоровьеПоэтому важно как можно скорее решать эту проблему
Если снижение слуха не лечить, то при ещё большей его потере мозг вынужден будет работать больше, чтобы интерпретировать искажённые сообщения. В результате остаётся меньше когнитивного резерва для мышления, памяти или других функций более высокого уровня.
По словам доктора Николаса Дипа, пациенты расстраиваются, что не могут больше нормально общаться из-за слуха. Они могут отстраняться от общества, становиться менее активными, меньше взаимодействовать с друзьями и семьёй. Это может привести к одиночеству, социальной изоляции и депрессии. Всё это — факторы риска снижения когнитивных способностей.
Люди с нелеченым плохим слухом всё больше остаются дома. Их физическая активность начинает снижаться, из-за чего ухудшается их способность удерживать равновесие. В результате они подвергаются повышенному риску падений.
Также если не лечить потерю слуха, то это может привести к более высокой вероятности госпитализации, развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Даже риск смерти у таких людей выше.
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