Учёные выяснили, как нелеченая потеря слуха влияет на общее здоровье

По словам доктора Николаса Дипа, пациенты расстраиваются, что не могут больше нормально общаться из-за слуха. Они могут отстраняться от общества, становиться менее активными, меньше взаимодействовать с друзьями и семьёй. Это может привести к одиночеству, социальной изоляции и депрессии. Всё это — факторы риска снижения когнитивных способностей.

Люди с нелеченым плохим слухом всё больше остаются дома. Их физическая активность начинает снижаться, из-за чего ухудшается их способность удерживать равновесие. В результате они подвергаются повышенному риску падений.

Также если не лечить потерю слуха, то это может привести к более высокой вероятности госпитализации, развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Даже риск смерти у таких людей выше.

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