Учёные выяснили, как ожирение ускоряет старение мозга

Учёные выяснили, как ожирение ускоряет старение мозгаЭта работа будет представлена на Саммите американской физиологии
Результаты нового исследования на мышах продемонстрировали, что ожирение и неправильное питание могут привести к накоплению повреждений в кровеносных сосудах, уменьшению снабжения кислородом частей мозга. В конечном итоге это вызовет ухудшение когнитивных функций. По оценкам, ожирением страдают примерно 42% взрослых американцев.
В рамках проведённого исследования учёные выяснили, какие механизмы лежат в основе связи между ожирением в среднем возрасте и повышенным риском снижения когнитивных функций и деменции в более позднем возрасте.
Эксперимент на мышах показал, что спустя три месяца у тех, кто получал питание с высоким содержанием жиров, наблюдалось повышенное клеточное старение и снижение плотности здоровых кровеносных сосудов в головном мозге. Также у них ухудшились результаты теста в лабиринте по сравнению с мышами с нормальным весом, которым давали стандартный рацион.
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