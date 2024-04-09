Учёные выяснили, как ожирение ускоряет старение мозга

В рамках проведённого исследования учёные выяснили, какие механизмы лежат в основе связи между ожирением в среднем возрасте и повышенным риском снижения когнитивных функций и деменции в более позднем возрасте.

Эксперимент на мышах показал, что спустя три месяца у тех, кто получал питание с высоким содержанием жиров, наблюдалось повышенное клеточное старение и снижение плотности здоровых кровеносных сосудов в головном мозге. Также у них ухудшились результаты теста в лабиринте по сравнению с мышами с нормальным весом, которым давали стандартный рацион.

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