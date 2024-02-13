Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуков

Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуковОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Новое исследование показало, что потеря слуха, вызванная шумом, связана с повреждением клеток внутреннего уха. В свою очередь, это повреждение происходит из-за избытка свободно плавающего цинка — минерала, который необходим для правильного функционирования клеток и слуха.
Эксперименты на мышах показали, что препараты, действующие как молекулярные губки, улавливающие избыток цинка, могут помочь восстановить утраченный слух или, если их вводить до ожидаемого громкого звукового воздействия, защитить от снижения слуха.
Сейчас исследователи разрабатывают метод лечения, который поможет людям предотвратить потерю слуха из-за громких звуков.
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