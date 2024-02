Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуков

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Каждому, кто был на концерте, знакомо ощущение звона в ушах после него. У некоторых людей из-за таких громких звуков теряется слух — временно или навсегда.