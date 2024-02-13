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Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 февраля 2024, 15:45
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Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуков

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Каждому, кто был на концерте, знакомо ощущение звона в ушах после него. У некоторых людей из-за таких громких звуков теряется слух — временно или навсегда.

Новое исследование показало, что потеря слуха, вызванная шумом, связана с повреждением клеток внутреннего уха. В свою очередь, это повреждение происходит из-за избытка свободно плавающего цинка — минерала, который необходим для правильного функционирования клеток и слуха.

Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуков
© AARP

Эксперименты на мышах показали, что препараты, действующие как молекулярные губки, улавливающие избыток цинка, могут помочь восстановить утраченный слух или, если их вводить до ожидаемого громкого звукового воздействия, защитить от снижения слуха.

Сейчас исследователи разрабатывают метод лечения, который поможет людям предотвратить потерю слуха из-за громких звуков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
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#слух
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