Учёные выяснили, как предотвратить потерю слуха из-за громких звуков

Эксперименты на мышах показали, что препараты, действующие как молекулярные губки, улавливающие избыток цинка, могут помочь восстановить утраченный слух или, если их вводить до ожидаемого громкого звукового воздействия, защитить от снижения слуха.

Сейчас исследователи разрабатывают метод лечения, который поможет людям предотвратить потерю слуха из-за громких звуков.

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