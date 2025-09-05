Учёные выяснили, как соль меняет клетки мозга

Также исследование показало, что иммунные клетки мозга при слишком большом количестве соли в организме активируются и начинают разрушать отростки астроцитов. То есть клеток, которые отвечают за работу нейронов и передачу сигналов между ними. Когда повреждаются астроциты, ухудшается контроль нейромедиатора глутамата. Это вызывает активацию NMDA-рецепторов и повышение активности нейронов, которые вырабатывают вазопрессин. Последний гормон влияет на артериальное давление.

