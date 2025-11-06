Учёные выяснили, как связаны сон и питание

По мнению авторов исследования, эта работа показывает, что дефицит энергии, вызванный недостатком сна, связан с желанием больше есть и спать дольше. Кроме того, для лечения расстройств сна или обмена веществ может потребоваться изменение сразу нескольких видов поведения, в том числе привычек сна и питания.

