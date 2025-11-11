Учёные выяснили, как вернуть забытые воспоминания из детства

У людей, которые видели свои "детские" лица на видео, возникали более яркие и эмоционально насыщенные воспоминания из детства. А вот воспоминания о последних годах у них не изменились.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.