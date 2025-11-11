Учёные выяснили, как вернуть забытые воспоминания из детства

Опубликовано 11 ноября 2025, 18:001 мин.
Учёные выяснили, как вернуть забытые воспоминания из детстваВот что показали результаты нового исследования
Эксперты из Университета Англия Раскин нашли способ помочь человеку вспомнить события своих ранних лет. Главную роль в этом играет то, как наш мозг воспринимает наше собственное лицо.
В рамках нового исследования специалисты провели эксперимент. Участникам показывали видео, где их головы двигались синхронно с реальными движениями. Часть роликов при этом была обработана так, чтобы человек выглядел моложе.
У людей, которые видели свои "детские" лица на видео, возникали более яркие и эмоционально насыщенные воспоминания из детства. А вот воспоминания о последних годах у них не изменились.
