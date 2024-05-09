Учёные выяснили, как влияет на собак сухой корм и сырое мясо

Учёные выяснили, как влияет на собак сухой корм и сырое мясоВсё оказалось не так однозначно
Для нового исследования учёные отобрали 55 взрослых собак, масса тела которых составляла более 9 кг. По словам хозяев, 27 питомцев ели более года сухой корм, а ещё 28 псов — сырое мясо. Также им разрешили давать какое-нибудь лакомство, состоящее максимум из одного ингредиента.
Собаки, участвующие в эксперименте, получали в сутки примерно одинаковое количеств белка: 3,2 и 3,6 г на 1 кг массы тела (группа сухого корма и сырого мяса соответственно).
Спустя 29 день эксперты взяли у собак различные анализы. Оказалось, что у животных появились различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови. У тех, кто ел сырое мясо, было значительно больше фекальных противовоспалительных маркеров (IgA, IgG и IAP) по сравнению с теми, кто питался сухим кормом. Но вот системные маркеры воспаления, в том числе сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин и пр., у животных из обеих группы были одинаковыми.
Авторы исследования отмечают, что более высокий уровень фекальных противовоспалительных маркеров может указывать на улучшение гомеостаза желудочно-кишечного тракта, работы иммунной системы, переваримости корма.
Однако сделать окончательный вывод о том, что сырое мясо полезнее, всё же нельзя. Это связано с короткой продолжительностью эксперимента, участием в нём только здоровых животных, низкой чувствительностью биомаркеров.