Учёные выяснили, как влияет на собак сухой корм и сырое мясо

Спустя 29 день эксперты взяли у собак различные анализы. Оказалось, что у животных появились различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови. У тех, кто ел сырое мясо, было значительно больше фекальных противовоспалительных маркеров (IgA, IgG и IAP) по сравнению с теми, кто питался сухим кормом. Но вот системные маркеры воспаления, в том числе сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин и пр., у животных из обеих группы были одинаковыми.

Авторы исследования отмечают, что более высокий уровень фекальных противовоспалительных маркеров может указывать на улучшение гомеостаза желудочно-кишечного тракта, работы иммунной системы, переваримости корма.

Однако сделать окончательный вывод о том, что сырое мясо полезнее, всё же нельзя. Это связано с короткой продолжительностью эксперимента, участием в нём только здоровых животных, низкой чувствительностью биомаркеров.