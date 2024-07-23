Учёные выяснили, какие изменения в образе жизни предотвращают 40% случаев рака

Учёные в ходе недавнего исследования рассмотрели 18 различных факторов риска для 30 различных типов рака, которые были собраны из опубликованных крупномасштабных объединённых данных или метаанализов. Ведущим контролируемым фактором риска оказалось курение. Оно стало причиной почти 20% случаев рака и 30% случаев смерти от него.

Среди других причин рака, которые мы можем контролировать, выделяют избыточную массу тела. Она была фактором риска в 7,6% случаев. В большей степени она оказалась связана с раком эндометрия, желчного пузыря, пищевода, печени и почек.