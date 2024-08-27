Учёные выяснили, какие области мозга отвечают за любовь

При родительской любви активация нейронов происходила глубоко в системе вознаграждения мозга в области полосатого тела. И это не наблюдалось ни при каком другом виде любви.

Исследование показало, что на активность мозга влияет не только близость объекта любви, но и то, кем он является: человеком, питомцем, природой.

Сострадательная любовь к незнакомцам давала менее интенсивное ощущение вознаграждения и вызывала меньшую активацию мозга, чем любовь в близких отношениях. При этом любовь к природе активирует систему вознаграждения и визуальные области мозга, а не социальные области.

Все типы межличностной любви активировали области мозга, связанные с социальным познанием, в отличие от любви к домашним животным или природе. Но было одно исключение. По реакции мозга человека на утверждение «Вы дома, разлеглись на диване, и ваш домашний кот подбегает к вам. Кот сворачивается рядом с вами и сонно мурлычет. Вы любите своего питомца» можно было понять, есть ли у него питомец. У владельцев домашних животных области мозга, связанные с социальностью, активизировались сильнее, чем у людей без питомцев.

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