Учёные выяснили, каким будет секс в будущем

Учёные выяснили, каким будет секс в будущемНас ждёт много необычного
Результаты исследования бренда секс-игрушек Lelo показали, что спустя 50 лет мы немного лояльнее станем относиться к наличию сразу нескольких партнёров. Специалисты думают, что в целом партнёров у людей станет больше. При этом подростки станут более сдержанными, а люди в возрасте 30 лет и старше — более распущенными.
Да и вообще в зрелом возрасте больше шансов иметь несколько партнёров. Это связанно с тем, что человек в целом становится увереннее в себе.
Кроме того, люди для получения удовольствия всё чаще станут обращаться к виртуальным аватарам и искусственному интеллекту. На смену пожарным и медсёстрам придут эльфы и инопланетяне. Также всё больше людей станут спать с роботами.
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