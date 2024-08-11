Учёные выяснили, каким будет секс в будущем

Да и вообще в зрелом возрасте больше шансов иметь несколько партнёров. Это связанно с тем, что человек в целом становится увереннее в себе.

Кроме того, люди для получения удовольствия всё чаще станут обращаться к виртуальным аватарам и искусственному интеллекту. На смену пожарным и медсёстрам придут эльфы и инопланетяне. Также всё больше людей станут спать с роботами.

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