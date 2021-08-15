Учёные выяснили, кто счастливее: "совы" или "жаворонки"Результаты исследований указывают на "ранних пташек"
В различных статьях, пишет журналист, говорится о том, что если бы мы вставали на час раньше утром, то стали бы суперпродуктивными, подобно ведущим предпринимателям мира.
Но в таком разделении на "жаворонков" и "сов" есть одна особенность. В действительности, как отмечает Джарретт, большинство из нас (около 60 процентов) - что-то среднее между этими двумя видами. Кроме того, хронотип - это не только те часы, когда вы встаёте или идёте спать, но и оптимальное время функционирования вашего организма. Так, одни, как правило, лучше всего чувствуют себя в начале дня, другие - в конце. Это даёт "совам" преимущество при работе в вечерние и ночные смены.
Если говорить о том, в какую группу кто входит, то в материале сообщается: зачастую женщины относятся к "жаворонкам", а мужчины - к "совам". Ещё один важный фактор - возраст. В подростковом возрасте хронотип смещается в сторону вечернего, а у людей старшего возраста чаще встречается утренний хронотип.
Также исследования показывают, что среди "жаворонков" счастливых людей встречается больше. В качестве примера Джарретт приводит результаты изучения состояния студентов-медиков из университета Докуз Эйлул в Турции. Согласно опроснику, предпочтение вставать рано было связано с более высоким коэффициентом счастья.
А результаты исследований сотрудников Лейпцигского университета говорят о большей удовлетворённости жизнью и устойчивости к психическим проблемам. При этом другие учёные выяснили, что "совы" чаще, чем "жаворонки", сталкиваются с симптомами депрессии, сезонного аффективного расстройства и чаще злоупотребляют психоактивными веществами.
Хронотип связан с личностью человека, но при этом, как утверждают учёные, он может меняться. Он зависит также от распорядка дня, профессиональных особенностей, порядков, установленных в семье. Однако предварительные результаты сотрудников Варшавского университета, основанные на изучении студентов старших курсов, показали, что их летний сдвиг хронотипа в сторону "утреннего" не улучшил их настроение и не повысил уровень удовлетворённости жизнью. То есть если вы станете "жаворонком", то это не будет означать, что вы автоматически будете чувствовать себя счастливее.