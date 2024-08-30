Учёные выяснили, можно ли ослепнуть, если проводить много времени за компьютером или с телефоном

Если долго сидеть перед монитором, то может развиться компьютерный зрительный синдром. Среди его симптомов выделяют сухость и раздражение глаз, головную боль, затуманенное зрение. Однако все они являются временными и проходят после отдыха.

Также изредка от смартфона может возникнуть транзиторная слепота. Проявляется она во временной потере зрения. И это тоже для здоровья угрозы не представляет.