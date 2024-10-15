Учёные выяснили, на сколько лет меньше живут те, кто не следит за питанием

Как отмечает в посте на Vc.ru нутрициолог Марина, учёные обнаружили два ключевых сигнальных пути, которые влияют на продолжительность жизни. Это путь инсулина/инсулиноподобного фактора роста (IIS) и путь mTOR. Это связано с качеством нашего питания. Углеводы активируют путь IIS, а аминокислоты — путь mTOR. Если эти пути перевозбуждены, то это в долгосрочной перспективе может серьёзно навредить здоровью.

Исследования показывают, что рацион с продуктами, имеющими высокий гликемический индекс (белый хлеб, белые макароны и пр.), повышает риск возникновения диабета 2 типа, сердечно-сосудистых патологий. Другими словами, простые углеводы укорачивают нашу жизнь.